CATANIA – I carabinieri di Librino hanno arrestato il pregiudicato Demetrio Scafaria, 39 anni, per furto aggravato. L’uomo, infatti, era stato notato dai militari di pattuglia mentre asportava del rame ed altro materiale dall’edificio che una volta ospitava il mobilificio “Torre Tabita”.

L’uomo, in attesa del giudizio per direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.