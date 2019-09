Denunciato un 73enne che a Piazza Armerina ha ferito il cane con diversi colpi di pistola. In casa aveva 5 fucili

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Infastidito da un cane randagio nella sua proprietà, un 73enne pensionato di Piazza Armerina gli ha sparato con una pistola, colpendolo con diversi proiettili. Il rumore ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato i carabinieri.

Per l’anziano è scattata la denuncia. In casa aveva cinque fucili regolarmente detenuti, che gli sono stati sequestrati per precauzione. I militari hanno prestato le prime cure all’animale ferito, un incrocio di razza setter.