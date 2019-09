Librino al buio, venerdì la luce

CATANIA – Librino al buio da mesi. Il quartiere paga i continui furti di rame dalle centraline, ma gli abitanti stanchi della situazione di perenne insicurezza, chiedono aiuto alle istituzioni.

Nei giorni scorsi è stata inoltrata al presidente Giuseppe Castiglione una richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale, una comunicazione la cui prima firmataria era la consigliera Francesca Ricotta per il gruppo Catania 2.0 e che ha raccolto consensi trasversali nei gruppi Muovititalia, M5s e Fratelli d’Italia. Nella richiesta si faceva espressamente riferimento al ripristino indifferibile degli impianti di pubblica illuminazione in diversi viali della 6° circoscrizione”.

Pur non avendo diretta competenza nei compiti gestionali, la richiesta è stata inoltrata all’assessore al Decentramento e alle periferie Alessandro Porto che ha preso in carico la questione.

“Da venerdì saranno attivati tutti gli impianti e l’illuminazione pubblica sarà riattivata – spiega Porto contattato telefonicamente – Purtroppo dobbiamo fare i conti con il vandalismo e l’incuria ai quali si aggiunge la delinquenza spicciola. Le cabine della zona sono state sventrate per rubare i cavi di rami. Con la ditta ci siamo attivati per creare dei collegamenti di raccordo in grado da bypassare le stesse cabine elettriche in modo da prevenire i furti”.