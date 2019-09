Evade dai domiciliari, pizzicato sotto casa

Catania . Un 39enne sorpreso dai carabinieri in via Tripoli rientra subito a casa, ma il trucco non funziona

CATANIA – I carabinieri della squadra “Lupi” di Catania hanno arrestato il 39enne Salvatore Lanzafame per evasione dagli arresti domiciliari.

Ai domiciliari per droga, ieri sera si trovava in via Tripoli a confabulare con altre due persone, presumibilmente due acquirenti, quando al passaggio della pattuglia dei “Lupi”, impegnata in un servizio antidroga a San Cristoforo, è fuggito infilandosi nel portone di casa e, risalendo di corsa le scale, si è nascosto nella propria abitazione.

I militari, inseguendolo, sono saliti immediatamente al piano e dopo aver bussato insistentemente alla porta sono stati ricevuti dalla moglie e dal detenuto che, presentandosi a torso nudo, ha cercato invano di dissimulare l’infrazione appena commessa.