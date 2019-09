Ricotta fuori legge al mercatino Km0

In piazza Verga a Catania sequestrati oltre trenta chili di formaggio di provenienza sconosciuta, decisiva la segnalazione degli altri operatori commerciali

CATANIA – La polizia municipale, nell’ambito delle attività di tutela dalle frodi alimentari, ha sequestrato oltre trenta chili di formaggio e ricotta fresca, di provenienza sconosciuta, venduta nel mercatino domenicale a km 0 di piazza Verga. L’operazione è scaturita da segnalazioni degli stessi operatori commerciali ed è stata condotta d’urgenza assieme ai veterinari dell’Asp che hanno anche disposto la distruzione delle merce destinata illecitamente al consumo.

Tra venerdì e sabato sono stati effettuati controlli in diverse zone della città con 11 sanzioni comminate ai titolari degli esercizi commerciali che allargano abusivamente la superficie autorizzata, per utilizzarla con tavoli, sedie e tensostrutture sottraendola illegittimamente all’utilizzo pubblico, in attuazione di un indirizzo operativo del sindaco Pogliese e dell’assessore Porto.

La polizia municipale, inoltre, ha verbalizzato 9 parcheggiatori abusivi in diverse zone della città, grazie a segnalazioni arrivate alla centrale operativa della polizia locale.