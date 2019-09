Catania . Ai controlli di sicurezza lo porta via dalla vaschetta per le indagini ai raggi X: denunciata una 63enne di Gela

CATANIA – Un passeggero diretto a Roma è stato derubato nell’aeroporto di Catania mentre faceva la fila per i controlli di sicurezza: il suo orologio, appena riposto nella “vaschetta” per le indagini a raggi x, è sparito.

Gli agenti in servizio a Fontanarossa hanno subito fermato una 63enne di Gela donna che stava per imbarcarsi per Genova: la donna era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza mentre si impossessava dell’orologio. La donna è stata denunciata.