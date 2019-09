Operazione Tricolore, altri arresti a Catania

CATANIA – Ci sono strascichi dell’operazione Tricolore che a Catania ha appena portato allo smantellamento di una rete di spacciatori. La polizia ha arrestato il 31enne pregiudicato Salvatore Melia e il 27enne Gianluca Caruso.

Il primo è stato individuato in corso Indipendenza: il pusher è entrato in uno stabile, quindi è scattata l’irruzione. Nascosti in vari anfratti c’erano marijuana, cocaina, un bilancino elettronico di precisione e un foglio con nomi e cifre.

Caruso, che all’interno del gruppo criminale svolgeva il ruolo di pusher nella piazza di spaccio di via La Marmora, angolo corso Indipendenza, inizialmente si è sottratto all’arresto in quanto all’estero, poi si è costituito all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania ed è stato portato nel carcere di Bicocca.