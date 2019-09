Siracusa . Una 21enne aveva rubato merce per 300 euro in un negozio: gli agenti prima la arrestano, poi le fanno dei regali

SIRACUSA – Ruba sette paia di scarpe, tra cui alcune per bambini, in un negozio in viale Teracati a Siracusa, per un valore di 300 euro.

La polizia la arresta per furto aggravato, come previsto dal codice: ma dopo le formalità di rito gli agenti, commossi dalla sua storia, comprano un paio di scarpe da bambino e alcuni vestitini e li regalano alla donna di 21 anni.

Dopo la convalida dell’arresto, è stata rimessa in libertà. Alla giovane è stato notificato un foglio di via obbligatorio.