“La spiaggia libera n°1 è pulitissima”

CATANIA – La ricca photogallery pubblicata ieri (19 settembre) che ritrae una parte della spiaggia libera n. 1 invasa (guarda le foto) da steccati di legno, bottiglie di plastica e di vetro, copertoni e inerti, ha spinto la Dusty ad effettuare oggi un sopralluogo per verificare lo stato dei fatti anche perché risultava anomala la presenza di tutti quei rifiuti indifferenziati visto che, poco meno di una settimana fa, esattamente il 15 settembre, l’area era stata bonificata ad opera di volontari e di studenti del Centro Culturale Kàthane, oltre che da operatori Dusty.

Da quella bonifica, erano stati rimossi in poco più di tre ore, 17 sacchi di plastica più 1 carrellato; quasi 2 carrellati colmi di bottiglie di vetro; 4 sacchi pieni solo di cicche di sigarette; 1 cassonetto di prossimità pieno di carta e cartone; varie assi e lastre di legno scheggiato; tubolari di ferro e ombrelloni da spiaggia arrugginiti. Oltre ad una serie di vari rifiuti ingombranti e di indifferenziati quali: lastroni di pannelli pubblicitari, sedie di plastica, copertoni.

“Nulla esclude che le mareggiate degli ultimi giorni possano avere trascinato altri rifiuti, ma dalle foto che alleghiamo – spiega la Dusty nella sua precisazione – si evince come la spiaggia sia una bella distesa di sabbia come normalmente dovrebbe essere. Vista la segnalazione fatta da un’associazione accreditata come la Lipu Catania, e per mantenere alta l’attenzione sulle tematiche ambientali, visto che il 21 settembre si celebra la World Cleanup Day, domenica 22 settembre Catania risponderà alla giornata più grande azione civica di pulizia, aderendo alla richiesta di un gruppo di volontari che si sono rivolti alla Dusty per effettuare la raccolta rifiuti alla spiaggia libera n. 1 del Viale Kennedy”.

L’appuntamento è alle ore 10. Dusty provvederà a rimuovere i sacchi con i rifiuti raccolti dai volontari, auspicando che alla pulizia segua una corretta raccolta differenziata. La partecipazione all’iniziativa è chiaramente libera e aperta a tutti. A livello mondiale, sono oltre 18 milioni le persone che hanno deciso di aderire alla World Cleanup Day; sono 156 i Paesi che risponderanno presente.