Evade dai domiciliari, bloccato in piazza Europa con dosi di cocaina (FOTO)

CATANIA – La Polizia di Catania durante un controllo in piazza Europa, luogo di ritrovo di giovani, ha riconosciuto in strada il pregiudicato Emed Malak Michael Musa Salib, 26enne egiziano, il quale, approfittando dell’orario notturno era uscito dalla propria abitazione eludendo gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto per il reato di rissa.

Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di fuggire ma è stato inseguito e raggiunto. Con sé aveva 12 dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette. Condotto in questura, Salib è stato poi ricondotto agli arresti domiciliari.