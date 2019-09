Simula malore della moglie e si reca in ospedale: arrestato per evasione (FOTO)

CATANIA – Un uomo di 36 anni, Luigi Bongiorno, è stato arrestato dalla polizia di Catania con l’accusa di evasione dai domiciliari. L’uomo, in un primo momento, aveva riferito di essersi allontanato dal proprio domicilio per recarsi in ospedale a causa di un improvviso malore della moglie. Dopo due ore, lo stesso Bongiorno si sarebbe presentato in ospedale, lamentando questa volta un malessere. Ritenuto in perfetto stato dio forma, il 36enne è stato arrestato e rispedito ai domiciliari.