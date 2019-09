Anziana inciampa sul cordolo Brt

Catania . Ancora polemiche sul viale Vittorio Veneto, una donna finisce in ospedale in seguito ad una rovinosa caduta

CATANIA – Continua a far discutere l’installazione dei cordoli sul viale Vittorio Veneto. Dopo essere stati rimossi dalla sede centrale della strada, la delimitazione in gomma è stata spostata sul lato destro della carreggiata, ma continua a suscitare polemiche, specie per i commercianti che si sentono danneggiati per l’impossibilità degli automobilisti di fermarsi. Intanto si continua a cadere.

Nei giorni scorsi, uno scooterista è scivolato sul cordolo bagnato, procurandosi escoriazioni alle braccia, questa mattina è invece toccato ad un’anziana che probabilmente per una distrazione è inciampata sul cordolo in gonna. La donna è caduta rovinosamente per terra ed è stata soccorsa da una pattuglia della polizia che stava effettuando un normale servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno rassicurato l’anziana per poi aspettare un’ambulanza del “118”.