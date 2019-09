In arrivo i temporali, Catania si prepara: “Massima allerta per rischi meteo”

CATANIA – “Assumere, con la massima tempestività, tutte le misure utili alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata e a dotare le rispettive organizzazioni delle necessarie risorse umane e strumentali”. E’ quanto richiamato dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino, in vista dell’arrivo dell’autunno che porta rischi meteo e possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, in una direttiva a sindaci e responsabili degli uffici statali e regionali competenti per gestione di territorio e viabilità.

Il prefetto li ha invitati a “porre in essere le attività di prevenzione che consistono preliminarmente nella cura del territorio quali il rimboschimento delle zone a rischio, la pulizia di argini e di letti dei corsi d’acqua, la manutenzione delle reti viarie, urbane ed extraurbane, con particolare riguardo alle canalizzazioni di deflusso delle acque ed alle connesse opere idrauliche”.

Già da domani peraltro il tempo dovrebbe peggiorare, con piogge anche forti all’estremo Sud. Gli ultimi temporali si attarderanno su Sicilia ionica e bassa Calabria venerdì, attenuandosi in serata. Temperature ormai ridimensionate su praticamente tutta Italia.