Litiga con la compagna e le spara

ENNA – E’ in fin di vita la quarantenne romena Elisabetta Zamacau ferita da colpi di pistola nell’Ennese. A sparare sarebbe stato il convivente Gaetano Giannotto, 64enne di Villarosa, che è stato arrestato. Il tentato omicidio è avvenuto in una casa in campagna in una frazione del comune di Villapriolo.

L’abitazione è di proprietà della donna, ricevuta in donazione da un anziano a cui faceva la badante. La quarantenne è stata trasportata in elisoccorso nell’ospedale Cannizzaro a Catania, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. E’ stata raggiunta al torace, all’addome e all’inguine dai colpi d’arma da fuoco.

I due avrebbero litigato perché lei aveva intenzione di fare rientro in Romania con il figlioletto.