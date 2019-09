Condannato a quattro mesi per evasione (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 27enne Angelo Bua, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale etneo. Il giovane, già condannato dai giudici per evasione a Gravina di Catania il 7 marzo 2013, dovrà scontare la pena di 4 mesi di reclusione. Adesso è stato posto agli arresti domiciliari.