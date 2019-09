Ocean Viking, il porto sicuro è Lampedusa

Arriva l’assegnazione del ‘place of safety’ da parte dell’Italia, termina l’odissea degli 82 migranti a bordo

ROMA – L’Italia – a quanto si apprende – ha assegnato Lampedusa come ‘place of safety’, porto sicuro, alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. La nave si sta dirigendo verso l’isola. Si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera.