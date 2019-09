Blitz della polizia municipale nel cuore di Catania: multe e sequestri anche per occupazione di suolo pubblico e bancarelle illegali

CATANIA – Sedici parcheggiatori abusivi che operavano in corso Sicilia, a Catania, sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale. Nella stessa via sono stati sequestrati 450 tra cd e dvd a venditori ambulanti abusivi.

Gli agenti hanno anche sanzionato cinque esercizi commerciali per occupazione abusiva del suolo pubblico e posto sotto sequestro amministrativo un ingente numero di tavoli e sedie. Infine sono state multate due officine meccaniche per violazioni in materia ambientale.