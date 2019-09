Cancelleri libera due posti all’Ars

Si aprono le porte della Regione per Ketty Damante, prima dei non eletti M5s. Poi elezione del vice presidente con l’ipotesi di un patto Pd-M5s

PALERMO – Con la nomina di Giancarlo Cancelleri (M5s) alla carica di viceministro alle Infrastrutture, all’Assemblea siciliana si “liberano” due caselle: Cancelleri dovrà infatti dimettersi dal Parlamento regionale e il suo posto dovrebbe andare a Ketty Damante, prima dei non eletti nella lista provinciale del M5s a Caltanissetta.

Damante è stata assessore nella giunta comunale a Gela con il sindaco Domenico Messinese. Ma Cancelleri lascia anche la vicepresidenza vicaria dell’Ars, il suo sostituto dovrà essere eletto dall’aula. Per due volte Cancelleri si è presentato alle regionali come candidato governatore della Sicilia, sconfitto prima da Rosario Crocetta e poi da Nello Musumeci.

Sulla vice presidenza, però, si apre il caso politico. Cercare un’intesa col Pd o andare da soli sostenendo il proprio candidato in aula sfidando la maggioranza? E’ l’interrogativo che aleggia tra i parlamentari del M5s all’Ars ora che Giancarlo Cancelleri lascerà la carica.

Stando ai numeri e al bon ton parlamentare, la poltrona spetterebbe ai 5stelle che sono il gruppo più folto in Parlamento. Ma non è così scontato. Fondamentale sarà il voto d’aula, dove c’è in questo momento un clima non proprio sereno. L’elezione del vice presidente potrebbe rappresentare l’occasione per verificare le condizioni di un “patto” di collaborazione col Pd, ora che a Roma 5stelle e dem vanno a braccetto.

Ma chi dovrebbe trattare col Pd? Finora è stato sempre Cancelleri, anche grazie all’esperienza maturata nella scorsa legislatura, ad assumersi l’onere di dialogare, quando era possibile, con i partiti. Lascia una eredità pesante. Se da un lato i deputati regionali finalmente potranno avere un interlocutore più accessibile a Roma per le loro istanze, dall’altro si apre una fase nuova per il movimento su cui ha sempre fatto scudo Cancelleri, forte anche del suo rapporto personale con Luigi Di Maio.