“La pista ciclabile? Danneggia la mia pizzeria”. Insegue e picchia l’assessore di Alcamo

TRAPANI – L’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Alcamo, Giuseppe Campo, è stato aggredito ieri sera dal titolare di un esercizio commerciale contrario alla pista ciclabile appena realizzata. Il componente della giunta è caduto fratturandosi una caviglia. “Si può essere d’accordo o meno alla realizzazione della pista ciclabile, si può discutere e criticare, ma a tutto c’è un limite. Ed è stato ampiamente superato”, ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, condannando l’aggressione.

Campo è stato inseguito dall’esercente di una pizzeria con un casco in mano, mentre stava per percorrere a piedi con i suoi familiari e un gruppo di cittadini la via ciclabile della città. “La mia massima solidarietà e vicinanza all’assessore”, afferma il deputato alla Camera, del M5s Antonio Lombardo.

“Al professore Campo – aggiunge – vanno i miei migliori auguri di una prontissima guarigione e l’incoraggiamento a proseguire nell’attività amministrativa che lui e lo staff del sindaco Surdi stanno portando avanti con efficacia e determinazione in città”. Si tratta di un episodio gravissimo ai danni di un rappresentante della comunità e delle istituzioni – i deputati del gruppo M5s all’Ars – che svilisce e mortifica l’intera cittadinanza”.

“A Campo e ai familiari che hanno loro malgrado assistito a questa scena di violenza, giunga la nostra totale solidarietà”, dice la deputata regionale alcamese del movimento Valentina Palmeri.