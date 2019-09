Pusher in fuga, i carabinieri lo bloccano

Catania . Alla vista dei militari il 27enne aveva provato a scappare passando da una scala all’altra dell’edificio in viale Grimaldi

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per spaccio di droga il 27enne Alfio Palermo. E’ stato sorpreso mentre cedeva la droga a un cliente in viale Grimaldi.

Il giovane alla vista dei carabinieri è fuggito tentando di seminarli imboccando la scala “A” dell’edificio, ha raggiunto la terrazza, per fuoriuscirne poi dall’ingresso “B” del caseggiato. ma l’escamotage è stato vanificato dai militari che gli si sono parati di fronte ammanettandolo.

Il pusher è stato trovato in possesso di circa 160 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, alcune dosi di crack, 525 euro e una ricetrasmittente con la quale lo spacciatore si teneva costantemente in contatto con la vedetta.