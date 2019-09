Almaviva, arriva il ministro Provenzano

ROMA – La vertenza Almaviva Contact è all’attenzione dei Ministri di Lavoro e Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, che convocheranno urgentemente l’azienda per trovare le migliori soluzioni per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. E’ quanto si legge in una nota dei ministri del Lavoro e del Sud.

Nel frattempo, a testimonianza dell’impegno che l’Esecutivo intende profondere a riguardo, venerdì alle ore 15 il Ministro Provenzano incontrerà presso la sede del Comune di Palermo una delegazione dei lavoratori di Almaviva Contact. Inoltre, è intenzione del Governo riattivare in tempi brevi il tavolo sui call center presso il Ministero del Lavoro tramite il quale studiare interventi mirati per rendere più competitivo il settor