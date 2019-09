ADRANO (CATANIA) – I carabinieri di Adrano, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, hanno arrestato il 31enne Salvatore Boscarino.

L’arrestato, che in sostituzione della pena detentiva già fruiva dell’affidamento in prova ai servizi sociali, era stato più volte colto dai carabinieri a spasso per il centro etneo in orari a lui non consentiti.

Per tali motivi è stato disposto l’arresto e il trasferimento nel carcere catanese di Piazza Lanza.