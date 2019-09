Terrasini, anziano trovato morto in casa

L’abitazione dell’84enne Mercurio Nepa era a soqquadro, il corpo però non presentava segni di violenza

PALERMO – Un anziano italo americano, Mercurio Nepa, 84 anni, conosciuto da tutti con il nome di Mike, è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione dalla badante a Terrasini (Pa) in via Venezia. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

La casa sarebbe stata trovata a soqquadro. Gli specialisti della scientifica stanno eseguendo i rilievi. Da accertare le cause del decesso. Secondo i primi rilievi eseguiti dal medico legale Nepa non presenta segni di violenza sul corpo o ferite. Secondo quanto raccontano dai vicini l’anziano andava spesso negli Usa.