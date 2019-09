Catania: poliziotto era in una banda di rapinatori, arrestato dai suoi colleghi

CATANIA – Otto persone sono state fermate dalla polizia su disposizione della Procura distrettuale di Catania per associazione per delinquere, furti e rapine. Tra i destinatari del provvedimento, come riporta il quotidiano La Sicilia, c’è anche un agente in servizio nelle Volanti della Questura etnea.

Secondo quanto si è appreso i fermi sono stati eseguiti da personale della squadra mobile che ha indagato. Nessun commento da fonti ufficiali, probabilmente in attesa della decisione del Gip sulla convalida del provvedimento restrittivo.