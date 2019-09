“Di Guardo-Quasimodo”, ecco il restyling

CATANIA – “RipuliAmo” la scuola. Questo il nome dell’iniziativa che ha visto il consiglio della IV Circoscrizione, i marescialli della Stazione Aereonavale della Marina Usa di Sigonella, l’assessore alle Politiche scolastiche Barbara Mirabella, il presidente della Multiservizi Massimo Lombardo, la dirigente Perni, i genitori, i docenti e gli alunni dell’istituto comprensivo “Di Guardo Quasimodo” coinvolti in un intervento di ripulitura degli spazi verdi e di tinteggiatura delle inferriate del perimetro del plesso. Un grande lavoro di squadra frutto di una totale sinergia tra l’Amministrazione centrale e la municipalità di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”. Ecco perché i ringraziamenti del sottoscritto Erio Buceti, presidente della IV municipalità, vanno ai militari di Sigonella.

Un plauso speciale,invece, bisogna farlo al presidente della Multiservizi Massimo Lombardo, ai dirigenti ed ai coordinatori dell’azienda Sangrigoli, Pantellaro, Bonanno ed a tutti gli operatori della Multiservizi che, con tempestività e diligenza, hanno eseguito un intervento encomiabile di potatura del verde all’interno della struttura scolastica; lavori mai eseguiti in passato. Anche Lara Ricuccio della direzione Ecologia merita una menzione speciale visto che si è sempre dimostrata disponibile per iniziative come questa. Attività in ambito scolastico, sociale e aggregativo che ho promosso sin dal primo momento del mio insediamento con associazioni, organizzazioni ed enti che operano nel nostro territorio e che, come noi, mirano a renderlo più sicuro, pulito ed a misura di bambino.

La partecipazione degli studenti e dei loro genitori oggi rappresenta il simbolo di un messaggio che vogliamo dare quotidianamente alla cittadinanza: rispettare il proprio quartiere e la propria città perché ogni tipo di comportamento incivile danneggia l’intera collettività.