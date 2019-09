Cantieri di servizio, lavoratori battono cassa

ACI CASTELLO (CATANIA) – Conclusi i lavori senza paga. Finiti i tre mesi di lavoro per le persone che sono state impiegate nei cantieri di servizio ad Aci Castello ma i lavoratori non hanno percepito neanche il 20 % di acconto sulla retribuzione spettante. I progetti sociali finanziati dalla Regione siciliana – assessorato alla Famiglia – hanno impiegato circa 48 persone che hanno svolto lavori di manutenzione.

“Da giorni, ricevo i lavoratori che mi chiedono delucidazioni in merito ai pagamenti – spiega il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra – Purtroppo sia io, sia il vice sindaco Orazio Sciacca, sia l’assessore Salvo Danubio finora non abbiamo ricevuto risposta dall’ente competente. Le persone che hanno lavorato per i progetti sociali hanno pienamente ragione a chiedere dove siano finiti i compensi loro spettanti. Mercoledì prossimo mi recherò a Palermo presso l’assessorato alla famiglia per avere chiarimenti in merito e poter finalmente rispondere ai cittadini che hanno lavorato per i cantieri di servizio”.