Piantagione di skunk da 300.000 euro

Scoperta della guardia di finanza in un casolare a Belpasso: in manette un 46enne

BELPASSO (CATANIA) – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato una piantagione di cannabis “skunk” costituita da 225 piante in un casolare a Belpasso (Ct). Arrestato un 46enne, B. F.

L’operazione è scattata nella notte, il 46enne che si trovava in un casolare adiacente all’area di coltura, mentre fuggiva ha esploso un colpo di fucile per spaventare i finanzieri. I militari, nonostante il buio, con l’ausilio delle unità cinofile, sono riusciti a trovare e fermare il fuggitivo, con precedenti per traffico e spaccio di droga.

Recuperata anche l’arma, un fucile calibro 12 a canne mozze, con matricola abrasa e due colpi in canna, che il 46enne aveva gettato nella boscaglia. Dalla perquisizione del casolare sono stati trovati 800 grammi di marijuana in fase di essiccazione e una scatola con 40 cartucce da fucile.

Il quantitativo di droga sequestrato avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio oltre 300.000 euro.