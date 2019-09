Mazzate alle vetrine, fermata banda di ladri

PALERMO – La polizia di Palermo ha eseguito nove ordinanze cautelari emesse dai gip del tribunale di Palermo e del tribunale dei minorenni nei confronti di una banda accusata di furti e rapine agli esercizi commerciali del centro città spaccando le vetrine con le mazze.

Tre maggiorenni e due minorenni sono accusati di far parte di un’associazione per delinquere per mettere a segno decine di colpi. La banda si avvaleva a rotazione della collaborazione di diversi complici utilizzando scooter rubati e schede telefoniche che servivano solo per organizzare le rapine o i furti.

I reati erano spesso preceduti da accurati sopralluoghi. Grazie alle intercettazioni sono stati recuperati due volte oggetti in oro per un valore di 35 mila euro.

Gli arrestati nell’operazione “Gold Night” sono Angelo D’Anna, 28 anni, Calogero Alaimo, 34 anni. Ai domiciliari sono finiti Domenico Safina, 20 anni e Girolamo Filippone, 18 anni. Obbligo di dimora per Antonio Lopes, 18 anni, e Daniele Garofalo, 19 anni. Tre minorenni sono finiti in carcere.