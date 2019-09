Agrigento . Denunciata una 40enne, lavorava in nero in una struttura per anziani

AGRIGENTO – Una 40enne che lavorava ‘in nero’ come inserviente in una casa per anziani di Realmonte e incassava il reddito di cittadinanza è stata scoperta dai carabinieri che l’hanno denunciata per truffa allo Stato.

Il titolare della società è stato sanzionato amministrativamente per l’impiego di personale senza contratto. Militari dell’Arma di Realmonte hanno sequestrato alla donna la tessera che le consentiva di ricevere mensilmente i soldi del reddito di cittadinanza.