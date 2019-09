Fontanarossa scalo più social d’Italia

Singolare riconoscimento per l’aeroporto “Bellini” di Catania, primato su Facebook e Twitter in un monitoraggio relativo ad aprile, maggio e giugno 2019

CATANIA – L’aeroporto di Catania, con 179 post, è stato lo scalo italiano più attivo sui social network nei mesi di aprile, maggio e giugno. Sul podio anche Bologna (169) e Cagliari (155). Sono i dati del monitoraggio “Business digital monitor” dell’agenzia di comunicazione di Klaus Davi che ha analizzato oltre 2.500 post e 19.000 commenti su Facebook, Instagram e Twitter.

Su Fb per i like vince Venezia (47.533) seguita dallo scalo etneo (42.968) e Napoli (28.766). Catania vince ei commenti: 4.332. Seguono Napoli (3.509) e Milan Airports (2.128). “Vincenzo Bellini” ancora in vetta sulle condivisioni (10.483). Seguono Napoli (7.135) e Palermo (4.446). Su Twitter vince Bologna (180) e Catania si piazza quarto (96). Lo scalo etneo si conferma comunque il più apprezzato con 1.508 like ai propri tweet, così come per i commenti (62).

Su Instagram è Bergamo lo scalo con il massimo numero di post: 140. Palermo è quinto (50). Per i like gli scali milanesi in vetta, terzo il Falcone-Borsellino, sesto Catania (4.204).