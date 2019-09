Multati ristoratori fuorilegge nel Calatino

Sanzioni per oltre 30 mila tra Caltagirone e Licodia Eubea: trovati alimenti scaduti e lavoratori in nero

CATANIA – I carabinieri di Caltagirone e di Licodia Eubea, coadiuvati da quelli del Nucleo Antisofisticazioni e del Nucleo dell’Ispettorato del lavoro di Catania, dopo un’intensa attività di ispezione in diversi esercizi commerciali, hanno multato e denunciato il titolare di un ristorante di via Ronco La Rosa a Caltagirone, dove sono stati sequestrati 17 chili di alimenti di origine animale (avicolo, bovino, suino), 7 chili di legumi e verdure, perché trovati in cattivo stato di conservazione.

Contestata anche la violazione penale per l’installazione di un impianto di video sorveglianza attivato senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro Provinciale di Catania e l’impiego di 6 lavoratori in nero su 6 presenti.

Multato e denunciato anche il titolare di un esercizio di generi alimentari e gastronomia in corso Umberto a Licodia Eubea, dove sono stati sequestrati 20 chili di alimenti di origine animale (avicolo, bovino, equino) perché trovati in cattivo stato di conservazione. Nel complesso i militari hanno elevato sanzioni per oltre 30.000 euro.