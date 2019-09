Maltempo, Palermo sott’acqua

PALERMO – La pioggia ha creato problemi a Palermo, dove si sono verificati allagamenti nelle borgate di Mondello e Partanna, ma anche in via Leonardo da Vinci e in strade limitrofe come la stazione ferroviaria Notarbartolo.

Disagi anche in via Imera, nella zona della Stazione centrale, in piazza Indipendenza e tra l’ospedale “Civico” e il Policlinico. Allagamenti anche in via Badìa, dove alcuni automobilisti, rimasti bloccati nelle proprie auto, hanno chiamato i Vigili del fuoco. Problemi alla circolazione sono segnalati in via Emilia, in via Ugo La Malfa e nel sottopasso di viale Regione Siciliana. Analoghi disagi anche a Belmonte Mezzagno.