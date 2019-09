PALERMO – Un venticinquenne di Palermo, Alessio Terrasi, è morto in un incidente stradale avvenuto in località Piano dell’Occhio, sulla strada che da Palermo porta a Torretta. Terrasi lavorava a Palermo in una macelleria.

Il giovane avrebbe perso il controllo della sua Honda Sh 300 cadendo rovinosamente. Indagano i carabinieri.