Aveva picchiato operatori dello Sprar: arrestato e portato in carcere (FOTO)

VIZZINI (CATANIA) – I carabinieri di Vizzini hanno arrestato il 18enne Omar Jawo, gambiano, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Trapani.

Già ai domiciliari per aver commesso reati contro il patrimonio nel Trapanese, l’11 agosto scorso era stato arrestato per evasione dallo Sprar di Vizzini.

Analogo provvedimento che i militari avevano replicato il 20 agosto scorso quando, all’interno della struttura, ne aveva prima danneggiato gli arredi per poi aggredire gli operatori che cercavano di fermarlo.