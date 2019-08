Spacciatore in casa, parrucchiere nel garage

Aci Sant’Antonio . Strano via vai da un’abitazione nella frazione di Santa Maria La Stella: in manette un 31enne

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato un 31enne per spaccio di droga e per l’attività abusiva in casa di parrucchiere.

L’insolito andirivieni di giovani da sua abitazione nella frazione di Santa Maria La Stella è stato notato dai militari che hanno perquisito l’immobile e il garage dove l’uomo esercitava abusivamente l’attività di parrucchiere.

Nel complesso i militari hanno trovato 200 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e tutto l’occorrente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi.