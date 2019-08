Pulizie straordinarie nel borgo di Ognina

CATANIA – Il borgo marinaro di Ognina stamattina è stato ripulito dai rifiuti che ricoprivano la battigia. Armati di guanti, sacchi e pinze i volontari di Life onlus, i volontari del reparto di manutenzione aeree Aimd della Stazione Aeronavale della Marina Usa di Sigonella coordinati dal dott. Lunetta, il personale Dusty e molti cittadini catanesi hanno sposato con entusiasmo il progetto “RipuliAMO la Battigia” ideato da Aurelio Puglisi responsabile dall’Asd Runway Communication e da Luciano Zuccarello.

Il progetto è stato creato per dare degno decoro al borgo di Ognina che ospiterà i prossimi festeggiamenti della Madonna Bambina, patrocinato dall’assessorato Ecologia Ambiente del Comune di Catania e sostenuto dalla II municipalità.

Presente l’assessore all’Ecologia e Ambiente Massimo Cantarella, tutto è stato reso possibile grazie al forte sostegno del presidente della seconda Circoscrizione Massimo Ruffino e dai consiglieri “capitanati” da Giacomo Nania.

Al termine della mattinata il materiale raccolto è stato suddiviso in 25 sacchi di rifiuto indifferenziato, 21 sacchi di plastica e metalli, 2 di carta e cartone, 3 di vetro, oltre a rifiuti speciali e indifferenziati prelevati dal fondale marino.

L’operazione di bonifica ha avuto inizio verso le 10 e si è conclusa alle 13 quindi si è proceduto con la differenziazione dei rifiuti raccolti che sono stati conferiti nelle piattaforme di selezione dal personale Dusty.

Dusty infatti per l’occasione, aveva fornito il materiale utile per la raccolta, circa 300 sacchi per fare la differenziata, 50 paia di guanti in nitrile, 20 pinze per la raccolta dei rifiuti, oltre alla fornitura tecnica per bonificare anche i primi metri del fondale marino.