Sorpreso a spacciare, inseguito e arrestato

Acireale . Nascondeva le dosi di marijuana in un anfratto nel rione di Aci Platani: in manette pregiudicato di 27 anni

ACIREALE (CATANIA) – La Polizia di Acireale ha arrestato il pregiudicato Salvatore D’Agostino, 27 anni, per spaccio di droga. Il giovane è stato bloccato nel rione di Aci Platani mentre spacciava, prelevando le dosi da un anfratto nelle vicinanze.

All’alt della polizia, D’Agostino è scappato: gli agenti lo hanno inseguito per le vie limitrofe per poi bloccarlo, recuperando anche l’involucro di cui si era disfatto che conteneva marijuana, che benché non steccata e incartata, era suddivisa in singole unità di inflorescenze spezzate in dosi e pronte per la vendita.