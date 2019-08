Ritrovato cadavere del sub scomparso

PALERMO – E’ stato ritrovato il corpo di Giuseppe Migliore il sub di 58 anni disperso da ieri nelle acque di Isola delle Femmine. Lo ha visto nel fondale il robottino. I pm che stanno coordinando le indagini questa mattina hanno intanto affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo di Antonio Aloisio il bancario di 56 anni che ha partecipato all’immersione insieme a Migliore.

E’ stato accertato che i due sono arrivati ad una profondità di 86 metri, ma al momento non si può verificare se vi sia stato un problema alle bombole e alle miscele utilizzate visto che l’attrezzatura utilizzata da Aloisio, di 56 anni è stata abbandonata in mare.

Il corpo di Giuseppe Migliore è stato trovato a circa 15 metri dal relitto dell’imbarcazione “Loreto” affondata” nella Seconda guerra mondiale e che il sub voleva perlustrare mercoledì scorso insieme all’amico Antonio Aloiso, anche lui morto nell’immersione. Il corpo sarà trasferito all’istituto di Medicina legale del Policlinico, per l’autopsia che forse sarà eseguita insieme a quella, già programmata, dell’altro sub morto, Antonio Aloisio.

Intanto, gli uomini della Guardia costiera hanno sequestrato il gommone di Aloisio, utilizzato per giungere sul luogo dell’immersione, e la strumentazione con la quale sono state caricate le bombole dei due sub. Il corpo di Migliore è stato trovato con le bombole in spalla e questo consentirà di verificare se c’è stato qualche problema con l’attrezzatura. Le bombole di Aloisio erano state, invece, sganciate e abbandonate in mare da Giovanni Cangialosi, l’istruttore che si trovava sul gommone, per agevolare il soccorso del sub.