Gravina di Catania, la bomba a orologeria

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – Una vera e propria bomba a orologeria. Mancano poco meno di due settimane all’inizio della scuola e già da lunedì, a ferie finite per la maggior parte della famiglie dell’hinterland etneo, il traffico sulla tangente Etna Sud-Catania potrebbe cominciare a essere più sostenuto.

Il prolungamento dei lavori del canale di gronda nella zona San Paolo a Gravina di Catania potrebbero causare non pochi disagi agli automobilisti in transito, soprattutto nelle ore di punta (al mattino, nella pausa pranzo e nel tardo pomeriggio).

Le opere sono state avviate lo scorso 10 giugno proprio a fine anno scolastico per creare meno disagi possible ai residenti, che in queste settimane hanno utilizzato vie alternative per raggiungere Catania dalle zone di Fasano e Due obelischi.

Interpellata sul caso, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso ha spiegato che “i lavori al canale di gronda del quartiere San Paolo procedono come da calendario”. Secondo il vicesindaco con delega alle Manutenzioni e ai Lavori Pubblici Rosario Condorelli “c’è stato un rallentamento nella settimana a cavallo del Ferragosto perché le ditte che forniscono i materiali erano chiuse per ferie”.

L’assessore spiega di avere effettuato proprio nei giorni scorsi un sopralluogo al cantiere per verificare lo stato d’avanzamento dei lavori. “Mi sento di rassicurare i cittadini che la via Etnea sarà riaperta al traffico prima dell’11 settembre, ovvero prima della riapertura delle scuole – spiega – Dopo il completamento di due caditoie trasversali sempre su via Etnea si inizierà a ripristinarne la funzionalità”.

“Siamo ben consapevoli che questo tratto di strada è un’arteria che serve, non solo il nostro Comune, ma anche il traffico veicolare da e per Catania ed è per questo che abbiamo fatto partire i lavori d’estate quando le scuole sono chiuse – conclude – Fermo restando la priorità di via Etnea, anche il tratto di via San Paolo sarà anch’esso ripristinato entro i termini previsti”.

Un conto alla rovescia che interessa certamente migliaia di automobilisti costretti a percorrere quelle strade senza possibilità di percorsi alternativi.

Twitter: @LucaCiliberti