Cordoli in viale Veneto, “#SmontateTutto”

CATANIA – Le modifiche alla viabilità del viale Vittorio Veneto a Catania dividono. L’amministrazione comunale sceglie di installare la corsia protetta al centro della carreggiata su una delle arterie a più alta densità di traffico della città.

Protestano i commercianti, esultano le associazioni ambientaliste. “La corsia protetta migliorerà la viabilità – aveva dichiarato qualche giorno fa il sindaco di Catania, Salvo Pogliese – l ‘installazione dei cordoli consentirà agli autobus di transitare in maniera più sicura e veloce. Allo stesso tempo si metterà ordine al parcheggio ‘selvaggio’ che quotidianamente interessa ambedue i lati della strada”.

Ma le prime prove, in attesa che la modifica entri a regime con l’inizio della scuola, non sono incoraggianti. I tempi di attesa in coda per gli automobilisti raddoppiano mentre i negozianti lamentano il calo delle vendite.

Oggi il gruppo Catania 2.0, con i consiglieri comunali Francesca Ricotta e Giuseppe Gelsomino, ha posizionato uno striscione polemico con la scritta #Smontatetutto. “Il Viale Vittorio Veneto è diventato una fila di auto perenne e continua, invivibile per i catanesi e per il traffico cittadino – scrivono sui social – Lo abbiamo già fatto per iscritto protocollando una richiesta ufficiale al Sindaco. E lo ribadiamo in strada. L’Amministrazione ha commesso un errore , se ne prenda atto e…. smontate tutto”