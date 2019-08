Inutile il cambio look: preso in via Plebiscito

CATANIA – Si è fatto crescere i capelli e la barba, ma non è bastato. I carabinieri di Catania hanno arrestato il 37enne Davide Nobile, sfuggito alla cattura nell’ambito dell’operazione Eclipse del 18 gennaio scorso, attraverso la quale i carabinieri hanno disarticolato un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In questi mesi per sottrarsi alla cattura aveva cambiato aspetto; mutamenti che non hanno tratto in inganno i militari. Sono riusciti a individuarlo nel quartiere di San Cristoforo, bloccandolo e ammanettandolo mentre a piedi percorreva la via Plebiscito all’altezza di via Fortino Vecchio.