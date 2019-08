Acireale: minaccia di morte il nonno che lo sorprende a rubargli i soldi

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 34enne per estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il tossicodipendente da anni convive a Guardia Mangano con il nonno paterno di 85 anni che lo ospita dopo la separazione dei genitori.

L’anziano, più volte costretto con minacce a dargli del denaro, aveva scoperto attraverso la lettura delle operazioni del proprio conto corrente postale il prelievo quasi quotidiano di soldi.

Così il pensionato, fingendo di dormire, ha sorpreso il nipote mentre riponeva la tessera bancomat nel suo comodino. Rimproverato, il nipote lo ha afferrato per il collo minacciandolo di morte: “O fai come ti dico io o ti ammazzo!”. Il 34enne è stato portato in carcere.