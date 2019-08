Drogato si barrica in casa col padre disabile

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 35enne per maltrattamenti nei confronti della madre di 72 anni e del padre di 88.

Schiavo della dipendenza da droghe, il giovane vessava giornalmente i genitori per farsi consegnare il denaro per l’acquisto della droga. Qualche sera fa, al rifiuto della madre, l’uomo ha preso un coltello dalla cucina e brandendolo contro la donna l’ha costretta a uscire dall’abitazione, mentre lui si barricava dentro con il padre disabile.

La poveretta, sentendo le grida del marito e temendo per la sua incolumità, ha chiesto aiuto ai carabinieri i quali non hanno potuto far altro che sfondare la porta, mettere in salvo l’anziano e bloccare l’energumeno.