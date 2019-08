Rettore Catania, al voto con due candidati

CATANIA – Secondo turno di votazioni per il rettore dell’Università di Catania. In corsa, dopo il ritiro della candidatura dei professori Salvatore Barbagallo, Agatino Cariola e Roberto Purrello in seguito all’esito della prima votazione di venerdì 23 agosto, sono Vittorio Calabrese e Francesco Priolo.

I seggi saranno aperti dalle 9 alle 19, al voto 1.240 docenti e ricercatori (schede colore bianco), 95 rappresentanti degli studenti (schede colore bianco) e 1.237 unità di personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici (schede colore avorio).

Fanno parte della commissione elettorale il decano dei prof. ordinari Vincenzo Di Cataldo (presidente), Giuseppe Angilella (professore associato), Giuseppe Inturri (ricercatore), Rosanna Branciforte (personale tecnico-amministrativo, segretario), Tommaso Alberto Vazzano (studente).

L’art. 4 del Regolamento elettorale d’Ateneo stabilisce che “i voti del personale tecnico-amministrativo contribuiscono all’elezione del rettore in misura ponderata corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all’unità superiore”. Pertanto, essendo i docenti aventi diritto al voto pari a 1240, il personale tecnico-amministrativo contribuisce all’elezione del rettore con 248 voti.

IL QUORUM PER L’ELEZIONE. L’art. 6, comma 7, dello Statuto stabilisce che “il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni”. Quindi, anche nella tornata del 26 agosto 2019 potrà essere eletto rettore il candidato che abbia ottenuto almeno 792 voti. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni, si procederà con il sistema del ballottaggio. L’eventuale terza giovedì 29 agosto; infine, l’eventuale ballottaggio si terrà lunedì 2 settembre.

COME SI SVOLGE LO SCRUTINIO. Alle ore 19, nell’aula magna del Monastero dei Benedettini, si insedierà la Commissione elettorale presieduta dal prof. Vincenzo Di Cataldo (Decano dei professori ordinari dell’Ateneo), che riceverà dai presidenti dei 4 seggi elettorali – seggio 1 nell’aula magna del Monastero dei Benedettini, seggio 2 al Palazzo centrale dell’Università di Catania e i seggi 3 e 4 al Dipartimento di Matematica e Informatica – le urne (sigillate) contenenti le schede votate.

In seduta pubblica verranno dapprima aperte le urne contenenti le schede votate dai docenti e dai rappresentanti degli studenti (schede bianche), che verranno travasate in un grande contenitore e rimescolate. Si procederà, immediatamente dopo, allo spoglio. Analogamente si procederà per le urne contenenti le schede votate dal personale tecnico-amministrativo (schede avorio). Lo scrutinio avrà inizio non prima delle ore 20, con durata prevista di un’ora e mezza-due ore circa.

DIRETTA STREAMING DELLO SPOGLIO. I servizi di comunicazione dell’Ateneo consentiranno a tutti di seguire in tempo reale lo scrutinio delle schede e l’aggiornamento dei dati elettorali tramite la diretta audio/video in streaming a cura della web tv d’Ateneo, Zammù Tv, disponibile sulla home page del sito www.unict.it, e al link diretto https://youtu.be/pai3QHMWjDo.