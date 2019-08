Evade per la seconda volta gli arresti domiciliari: arrestato (FOTO)

CATANIA – Nonostante fosse stato già denunciato dagli agenti della Polizia per evasione dagli arresti domiciliari, il pregiudicato Francesco Grasso non si è fatto scrupolo di violare nuovamente gli obblighi della misura cautelare, finendo questa volta in manette.

I poliziotti delle Volanti lo hanno sorpreso domenica pomeriggio mentre con disinvoltura passeggiava per le vie del centro. Condotto in questura, il pm di turno ha disposto che venisse richiuso nel carcere Piazza Lanza.