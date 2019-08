Litiga e spara con pistola ad aria compressa

SAN GIUSEPPE JATO (PALERMO) – Una lite per futili motivi tra due nuclei familiari è finita con due feriti e una donna fermata e portata in caserma. E’ successo in via delle Anime Sante, a San Giuseppe Jato, nel Palermitano.

Una donna ha impugnato una pistola ad aria compressa caricata a pallini e ha esploso alcuni colpi contro una coppia di coniugi, ferendo la donna di striscio al volto (trasportata dal 118 all’ospedale “Civico” di Palermo) e il marito al braccio (curato dalla Guardia medica). Non è la prima volta che le due famiglie litigano per problemi di vicinato.