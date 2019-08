Via libera ai lavori sul ponte di via Livorno

Aci Castello. S’interverrà per mettere in sicurezza la galleria e la sottostante via Spagnola, il sindaco Scandurra: “Opera essenziale per la viabilità del paese”

ACI CASTELLO (CATANIA) – Ripartiranno il 27 agosto i lavori sul ponte di via Livorno che si affaccia sulla sottostante via Spagnola. La comunicazione al Comune di Aci Castello è giunta questa mattina a firma del dirigente generale del Genio Civile Salvatore Lizzio. Dallo scorso autunno, l’assessorato regionale alle Infrastrutture aveva avviato una procedura d’urgenza dopo che il Comune castellese aveva segnalato il deterioramento del ponte. La struttura rischiava di crollare su via Spagnola. Per il completamento dei lavori è stato firmato un finanziamento da parte della Protezione civile.

“La riapertura del sottopasso è essenziale per la viabilità, la sicurezza e la fine dei disagi che stanno subendo i castellesi – afferma il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra – dobbiamo ringraziare l’assessore regionale, Marco Falcone con cui ci siamo confrontati giornalmente per risolvere questa questione. Lo stesso deve dirsi per i dirigenti del Genio civile di Catania”.