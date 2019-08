Pozzallo . Singolare appello del medico responsabile del servizio per rendere meno disagiata l’attesa per una visita

POZZALLO (RAGUSA) – “Regalate una sedia alla Guardia medica di Pozzallo”. È il “singolare” annuncio affisso su un cartello esposto all’ingresso dei locali della struttura sanitaria nel Ragusano, a firma del medico responsabile del servizio.

Il presidio non ha sedie per i pazienti in attesa di essere visitati e il medico responsabile del servizio, forse dopo aver tentato inutilmente con i vertici dell’Asp 7, ha ritenuto di fare da sè, lanciando un appello con cui chiede ai pazienti di andare in un vicino supermercato ad acquistare sedie di plastica per rendere meno disagiata la loro attesa per una visita.