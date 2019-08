Rettore di Catania: venerdì si vota

CATANIA – Venerdì prossimo dalle 9 alle 19 urne aperte per la prima votazione delle elezioni per il nuovo rettore dell’università di Catania (2019/2025). In lizza i candidati Salvatore Barbagallo, Vittorio Calabrese, Agatino Cariola, Francesco Priolo, Roberto Purrello (biografie e programmi: https://www.unict.it/it/ateneo/news/elezioni-del-rettore-sessennio-2019-25-i-candidati).

Gli aventi diritto al voto sono 2.572: 1.240 docenti, 1.237 tra il personale tecnico-amministrativo (con voto ponderato corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto pari a 249 voti) e 95 rappresentanti degli studenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni paritetiche dipartimentali e di scuola.

I votanti sono stati distribuiti tra quattro diversi seggi elettorali (seggio 1 nell’aula magna del monastero dei benedettini, seggio 2 al palazzo centrale dell’università e i seggi 3 e 4 al Dipartimento di matematica e informatica).

Alle 19, nell’aula magna del monastero dei benedettini, si insedierà la commissione elettorale presieduta da Vincenzo Di Cataldo, decano dei professori ordinari dell’ateneo, per lo spoglio elettorale. Sarà possibile seguire lo scrutinio, con l’aggiornamento in tempo reale dei risultati, in diretta streaming sull’homepage del sito www.unict.it.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio. L’eventuale seconda votazione avrà luogo lunedì 26 agosto, l’eventuale terza giovedì 29 agosto; infine, l’eventuale ballottaggio si terrà lunedì 2 settembre.

Della commissione elettorale, oltre al presidente Di Cataldo, fanno parte Giuseppe Angilella (professore associato), Giuseppe Inturri (ricercatore), Rosanna Branciforte (personale tecnico-amministrativo, segretario), Tommaso Alberto Vazzano (studente).