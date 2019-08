In partenza con un volo per Stoccarda aveva rubato il portafogli a un altro viaggiatore

CATANIA – Un 61enne è stato indagato a Catania per il furto di un portafogli all’aeroporto. In partenza per Stoccarda, era riuscito a sottrarlo a un altro passeggero che come lui veniva sottoposto ai controlli.

La polizia di frontiera, tramite le immagini di videosorveglianza, ha individuato l’autore del reato prima che si imbarcasse sul volo, lo ha perquisito e ha trovato la refurtiva. Quindi è scattata la denuncia. Nel portafogli c’erano denaro, documenti e carte di credito.